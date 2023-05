L’e-Cube à Marche-en-Famenne : un nouveau programme pour dynamiser l’entrepreneuriat et l’innovation en province de Luxembourg

Descendu directement d’un hub créatif, ou neo-hub, (catalyseur et stimulateur d’idées innovantes présent dans chaque province en Wallonie) le programme e-cube vient d’être lancé au sein de l’e-Square à Marche-en-Famenne dans le bâtiment blanc du complexe des Pères franciscains.

Remettons donc les points sur les "e" avec Anne-Sophie Dothée, coordinatrice de l’E-square: "L’e-Cube, c’est un outil unique et très complet, qui propose un accompagnement personnalisé pour le développement d’idées innovantes. Aucune formation linéaire mais une offre complète et du cas par cas, après analyse des besoins".

Partenariat entre Idelux et le tiers-lieu l’e-Square

Cet outil est le fruit d’un partenariat étroit entre deux structures complémentaires et expertes. D’une part, Idelux, avec sa casquette d’acteur du développement économique de la province et d’autre part, le tiers-lieu l’E-square et son FabLab, avec toute son expérience dans l’innovation, le design, le prototypage de produits et son infrastructure accueillante.

L’association de ces deux acteurs au travers du néo-hub e-Cube sera le moteur d’une dynamique entrepreneuriale créative, un catalyseur de croissance pour les entreprises, les start-up et les porteurs de projets, et contribuera au développement du territoire de la province de Luxembourg et de la Wallonie dans son ensemble

Dans le cadre de l’appel à projets FEDER Wallonie 2021-2027, deux projets portés par les partenaires de l’e-Cube concernant l’accompagnement à l’idéation, au test et au prototypage rapide ont été retenus. Un budget d’un peu plus de 600 000 € est maintenant disponible pour que les partenaires de ce nouveau néo-hub luxembourgeois stimulent une dynamique entrepreneuriale agile et créative

Pour les entrepreneurs actifs ou en devenir et les "starters"

Mais quels seront les bénéficiaires de ce nouvel outil ? Entrepreneurs actifs ou en devenir et "starters". Les porteurs de projet bénéficient, entre autres, de dix séances d’accompagnement, de la possibilité de tester l’intérêt de leur produit lors d’un apéro pitch et de se créer une communauté.

L’accompagnement quant à lui, valide le projet, donne un coup d’accélérateur et permet aux idées les plus folles de peut-être voir le jour. Parmi elles, citons quelques exemples, comme l’idée de transformer un bus anglais en mini-centre commercial, mobile forcément, ou l’élaboration d’une épice qui permettrait de cuire plus rapidement les légumes. Idées folles ? Mais Aristote ne disait-il pas qu’il n’y avait pas de génie sans folie ?

Pour en savoir plus sur le projet: Marie-Laurence Dupont (Idelux) au 0492/15 09 30 ou Anne-Sophie Dothee (e-Square) au 0486/41 31 05, www.investinluxembourg.be