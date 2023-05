Prévention ce lundi sur le marché de Marche-en-Famenne: "Moins de dépression chez les non-fumeurs"

Dans son cadre, des activités sont organisées aux quatre coins de la Wallonie.

À Marche, lundi, la Ville et l’ASBL Chronicare ont dressé un stand sur le marché.

Des professionnels du tabagisme de l’ASBL FARES (Fonds des affections respiratoires) ont convié les passants, fumeurs ou non, à s’adonner à des activités de sensibilisation et d’information: un "loto des odeurs", un quiz sur le tabagisme…

Imprégnation en monoxyde de carbone

Ceux-ci étaient aussi invités à souffler dans un appareil de mesure du taux de monoxyde de carbone. "Celui-ci donne une idée de l’imprégnation en CO de la personne", explique Bérengère Janssen, psychologue chez FARES. "Un monsieur avait un taux de 12 ppm (NDLR: particules de monoxyde de carbone par million) . Une cigarette équivaut à 1 ppm. Il a confié fumer entre 12 et 15 cigarettes par jour. Cela correspondait donc."

Cette dernière insiste: "La prévention et la gestion du tabagisme sont abordées ici au sens large, sans jugement. Le grand public n’est pas toujours conscient que des aides existent. Des consultations de tabacologie, en partie remboursées par les mutuelles, augmentent les chances de réussir à arrêter. Il y a aussi des centres d’aide aux fumeurs. Pour gérer le stress, on peut avoir recours à la méditation en pleine conscience, la sophrologie, le yoga, la marche dans la nature…"

"Le tabac nuit aussi à la santé sexuelle"

Bérengère Janssen note aussi. "Le tabagisme nuit bien sûr à la santé physique. Mais aussi psychologique, on constate moins de dépression chez les non-fumeurs. Et sexuelle. Chez l’homme, le tabac peut impacter la qualité de l’érection, du sperme… Chez la femme, il peut entraîner une sécheresse vaginale et alors causer des douleurs. Il nuit aussi à la performance."

Pour en savoir plus sur les bénéfices d’écraser la clope ou ne pas allumer la première: www.10benefices.be