Spatial, innovation durable…: les nouvelles ambitions du groupe InvestSud basé à Marche-en-Famenne

Un nouveau CEO en la personne de Philippe Degive ; deux engagements pour renforcer l’équipe et des ambitions nouvelles avec des perspectives d’investissements notamment dans les secteurs du spatial et de l’innovation durable… Tout cela justifiait, vendredi dernier, la visite du ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, et de la direction de Wallonie Entreprendre (regroupement de la Sowalfin, de la Société régionale d’investissement Wallonie et de la Sogepa), en la personne de Laurence Glautier, afin de faire le point sur les projets d’InvestSud.

Le ministre Willy Borsus a d’ailleurs profité de cette visite pour rappeler toute l’utilité socio-économique que représentent des fonds d’investissement en capital à risque tels que le groupe InvestSud.

Accompagner et partager les risques des PME à chaque étape

Benoît Coppée fait un rapide topo de la situation récente: "Depuis plus de cinq ans, la situation des entreprises est particulièrement compliquée en raison des crises successives qui ont pesé sur elles. Les entreprises qui tiennent le coup dans ce contexte difficile en ont d’autant plus de mérite. Il est donc primordial, pour les entreprises et PME de la région, de disposer, dans leur environnement de proximité, d’équipes compétentes et de moyens pour les aider en leur apportant du capital et leur permettre de faire ainsi le gros dos dans les moments difficiles ou de hisser la grand-voile quand tout va bien."

Un portefeuille de 50 millions €

Nommé il y a quelques jours à peine, le nouveau CEO, Philippe Degive, rappelle toute l’essence des missions du groupe InvestSud: "Depuis 40 ans, le rôle d’InvestSud est d’accompagner, de guider les entreprises, les conseiller, les financer et partager les risques avec elles. Et ce, lors de tous les moments clés de leur vie: lors de leur création bien évidemment là où les risques sont bien souvent les plus grands ; mais aussi dans toutes les étapes de croissance ou lors d’acquisitions ; et enfin lors des étapes de transmission que ce soit à la génération suivante, ou encore à un tiers,…"

Le CEO Philippe Degive poursuit en indiquant les différents domaines dans lesquels le groupe InvestSud accompagne les PME: "Nous sommes actifs dans des secteurs bien spécifiques tels que l’innovation technologique ou les sciences du vivant via notamment les entreprises gravitant autour du CER Groupe ou du parc Novalis à Marche (ATB Therapeutics,…). Nous investissons également énormément dans la filière bois dans tous ses aspects".

Le portefeuille d’InvestSud tourne aujourd’hui autour des 50 millions d’€ dont 75% de participation dans le capital des entreprises. "Ce sont actuellement un peu plus de cent entreprises qui sont accompagnées par notre groupe. En 2022, 9 nouvelles entreprises ont bénéficié de notre accompagnement, ce qui représente un investissement de 12,8 millions d’€", précise Philippe Degive, qui nourrit de nouvelles perspectives: "Notre ambition est désormais de nous ouvrir davantage au secteur de l’innovation durable et d’épauler des entreprises émergentes dans le spatial, via le site de Redu, en concertation avec Idelux. Des contacts sont pris actuellement en ce sens".

Le siège social d’InvestSud est basé dans un bâtiment 100% passif dans le zoning du WEX à Marche-en-Famenne. ©- EdA

Une équipe de 10 personnes

Et pour pouvoir réaliser ces nouvelles ambitions, le groupe InvestSud a décidé d’étoffer son équipe via l’engagement de deux nouveaux profils. "L’équipe se compose désormais de dix personnes. Six d’entre elles ont la charge d’analyser les différentes possibilités d’invests ainsi que du suivi post-investissement. Deux autres s’occupent de l’administratif et deux personnes sont attachées à la direction, dont moi-même et le directeur Stéphane Dantinne", conclut Philippe Degive.

www.investsud.be