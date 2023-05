Marche-en-Famenne: les acteurs de la maison des jeunes ont créé leur propre spectacle sur l'identité

Les 8 comédiens de 15 à 19 ans des Kazenmoins (Manon Dewalque, Maud Toussaint, Maëlle Hanin, Chloé Vrancken, Elisa Bertrand, Adrien Klinkenberg, Oona Herman et Kaï Vangijsel) déballeront leur création les vendredis 19, à 21 heures, et 26 mai, à 19 heures, au Studio des Carmes à Marche.

"On avait déjà tous participé à l’atelier théâtre de la saison 2021-2022, et joué une pièce à la fin de celle-ci", précise Oona: "On voulait réaliser quelque chose de plus ambitieux encore."

Une ambition que développe, Yaël Body, animatrice du Ouch Théâtre, qui accompagne les jeunes: "L’idée est de proposer aussi le spectacle, créé de A à Z par et pour des jeunes, dans d’autres maisons des jeunes, des centres culturels…"

Manon: "Au début du processus, en discutant, on s’est rendu compte que le thème de l’identité nous intéressait tous, à notre âge, il revient souvent dans nos échanges. Sur base d’improvisations, on a chacun créé un personnage rencontrant des soucis d’identité. La thématique définie, on en est venu à travailler sur la place de la femme et la tolérance."

Maud: "En comprenant notre personnage, on arrive à se mettre dans sa peau et lui permettre d’exister."

Yaël Body: "À partir des improvisations et des discussions informelles entre les jeunes entre celles-ci, j’ai écrit le scénario." Avec l’aide d’une couturière, Fanny Lobet, les jeunes ont aussi cousu leurs costumes de toutes pièces.

"On a tous une conscience écologique, on les a confectionnés en housse de couette, tapisserie…", insiste Manon.

Ils ont aussi bossé avec une chorégraphe, Audrey Levoisin, animatrice à la MJ de Rochefort, et Fanny Maréchal, qui a mis la main aux décors.

"Le théâtre permet d’être vraiment soi-même"

Leur goût de la scène est aussi source d’innombrables richesses. Maëlle: "Le théâtre permet d’être vraiment soi-même, d’oser se lâcher sans jugement." Chloé: "Je participe à l’atelier depuis 5 ans. Au début, timide, j’avais du mal à m’exprimer. Désormais, grâce au théâtre, quand j’ai un exposé oral à l’école devant la classe, je suis beaucoup plus à l’aide." L’atelier théâtre, c’est aussi un second groupe, de plus jeune tout aussi passionnés et doués. Ils offriront aussi du grand spectacle, "Un truc de fou", les 19, à 19 heures et 26 mai, à 21 heures, au Studio des Carmes.

Réservations: www.mjmarche.com