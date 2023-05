Marche-en-Famenne: Sept voiries rénovées d’ici la fin 2023 et celles du quartier de la Campagnette à l’étude

Les conseillers marchois ont approuvé le cahier des charges pour la réfection de plusieurs voiries d’ici fin 2023. Les voiries concernées sont: la rue de la Pirire et la route de Waillet à Marche-en-Famenne, la rue du Gerny à Hargimont, les rues Pachis des Bœufs, Bel Horizon et Trois sapins à Waha et la route de Bande à Roy. Le montant estimé pour ces travaux de réfection d’élève à 1 036 000 €.