Marche-en-Famenne : Le bâtiment blanc du complexe Saint-François s’apprête à devenir un pôle de référence de l’innovation et du numérique

Le premier concerne le bâtiment blanc du complexe des Pères franciscains à Marche, qui abrite aujourd’hui l’e-Square, le Fab-Lab et un centre de coworking dont les chiffres de fréquentation, présentés lors de cette séance, sont en croissance. "Un premier subside important d’1 080 060 e nous permettra d’entamer la rénovation énergétique complète du bâtiment blanc et d’en faire un exemple en matière d’économie d’énergie, présente l’échevine. Avec d’importants travaux, dont notamment le placement de photovoltaïques, l’installation d’un système de ventilation, isolation ; remplacement des luminaires, des châssis, de la chaudière."

Le Néo-HUB "e-cube"

Autre projet qui sera lancé prochainement à cet endroit, le Néo-HUB baptisé "e-cube". "L’e-cube, c’est un projet spécifique de l’e-Square créé en commun avec IDELUX au service de l’innovation et de l’entreprenariat, soutenu par la Sowalfin et la région au travers des fonds européens FEDER. Il s’agira ici d’un projet d’accompagnement au service de l’innovation et de l’entreprenariat luxembourgeois. L’objectif sera véritablement d’y soutenir l’innovation en région wallonne en activant le terreau de jeunes starters, porteurs de projet créatifs et à haute valeur ajoutée."

Aussi un Tiers-Lieu

Et enfin, un Tiers-Lieu sera également développé dans ce bâtiment blanc des Pères franciscains: "Ce Tiers-Lieu est destiné à devenir un pôle de créativité de référence dédié à l’innovation et au développement du numérique, précise Valérie Lescreneir. Il sera destiné à trois publics cibles: les citoyens, les écoles et les entreprises. Dans ce lieu ouvert et dynamique, on proposera de nombreuses animations en lien avec les thématiques de transition sociale, environnementale, numérique et économique. On y trouvera également une académie de la transition numérique et énergétique avec un panel de formations, conférences, rencontres,… à destination d’un public varié. Ce Tiers-Lieu se veut vraiment comme un pôle d’apprentissage proposant une pédagogie différente des canevas classiques de l’enseignement."

Et suite au départ prochain de l’Henallux de ce bâtiment blanc, la Ville de Marche a conclu un partenariat avec l’IFAPME: "Dès septembre 2023, l’IFAPME va implanter des formations spécifiques et continues au sein de l’e-Square en lien avec l’usage du numérique en général et du fablab également: décoration d’intérieur, marketing digital, conseil en image, photos et vidéos par drone, cybersécurité,…"

Le bourgmestre André Bouchat conclut: "Le Centre de support télématique (CST) des Carmes devrait également rejoindre cet espace. L’objectif est vraiment d’en faire une espèce d’université pragmatique du savoir dans toute une série de domaines innovants, afin de tirer l’emploi vers le haut".

Un hub social et circulaire à l’ancienne poste

Autre important subside accordé: un montant FEDER de 2 048 457 € consacré à la rénovation énergétique de l’ancienne poste de Marche, rue Victor Libert. "Notre projet de réhabilitation de ce bâtiment consiste à en faire un HUB social et circulaire innovant permettant de rassembler en un seul endroit diverses associations à caractère social qui œuvrent en faveur d’un public précarisé et/ou adeptes du recyclage en passant par des solutions de mobilité douce dans le cadre de la recherche ou de la mise à l’emploi", conclut Valérie Lescrenier.