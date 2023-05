Marche-en-Famenne: Une maison de retraite sens dessus dessous avec Art-Scène

En voici le synopsis: "La vie se déroule paisiblement au “Feu Follet”, paisible maison de retraite située à côté du cimetière, jusqu’au jour où une inspectrice zélée vient s’inquiéter du moral des pensionnaires. Un éducateur est engagé. Ses initiatives vont subitement bouleverser le train-train quotidien des habitants du lieu".

""Sacrées canailles"est une comédie très populaire, qui a déjà été jouée à plus de 200 reprises, explique Roger André, le metteur en scène. Notre troupe se compose de plusieurs comédiens chevronnés et, initialement, nous voulions jouer une pièce de Paul Willems, “Il pleut dans ma maison”. Mais nos projets ont été mis à mal par le Covid, ce qui nous a obligés à changer nos plans. Nous avons aussi travaillé avec des metteurs en scène professionnels. Cela fait un an que nous répétons cette pièce, au rythme d’une fois par semaine".

La Cie Art-Scéne se compose de Carine Bonjean, Marie-Paule Clotuche, Isabelle Delille, Maryse Denis, Pierre Denis, Kevin Hazard et Vincent Pirart. Roger André et Frédéric Mazzocchetti complètent la distribution mais assurent également la direction des comédiens.

Cette joyeuse troupe est à retrouver les jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 mai à 20 h, mais encore le 14 mai à 16h à la salle le Studio des Carmes. Prix des places: 10 €, 6 € pour les étudiants et sans-emploi.

Réservations: denis.hermanne@gmail.com ou 084/75 13 80