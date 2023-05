Les lanciers de Marche-en-Famenne fêtent Saint-Georges

La cérémonie a réaffirmé, à l'occasion du 150e anniversaire de l'arrivée à Namur du 1er Régiment de Lanciers, les liens privilégiés qui unissent le bataillon et la Ville par la signature d'une charte de partenariat.

À cette occasion le lieutenant-colonel Didier Plas, chef de corps du bataillon, s'est adressé au public. " Nous sommes réunis ce jour pour célébrer Saint-Georges, saint patron du bataillon et de la Cavalerie. Les qualités de disponibilité, d'esprit de décision, de calme, de sang-froid, de vivacité et de panache dont il a fait preuve au cours de sa lutte légendaire contre le dragon, les Lanciers en ont fait les leurs, notamment lors du déploiement de la VJTF le printemps dernier au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. Dans le cadre du renforcement de la dissuasion sur le flanc Est de l'Alliance, ce ne sont pas moins de 130 Lanciers qui ont été déployés dans l'inconnu le plus total et en de très courts délais. D'ici quelques mois, le 1er/3e Lanciers sera à nouveau déployé en Roumanie dans le cadre de cette opération et le commandement du détachement belge reviendra au major Dumont qui partira avec nos Lanciers de Tournais. Notre détachement sera intégré au sein d'un GTIA (Groupement Tactique Inter-Armes) français du 12 RC."