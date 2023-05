Marche-en-Famenne: la confrérie du Matoufé a tenu son 63e chapitre

Pour enfin réchauffer le dernier crieur public marchois, qui n’avait plus été rhabillé depuis 2019 et tout nu depuis belle lurette, et dont la Confrérie du Matoufé est gardienne de la garde-robe. Crieur public aussi, pas officiel certes mais quand même, le temps de renouer avec une tradition annuelle, perché à côté du Grand Georges et sa cloche, Jean Yves Dumont a sonné les Nûtons de se prêter à celle-ci, et lui prêter, ou plutôt offrir, leur costume.

Karine Bourguignon a été grand maître 25 ans

"La garde-robe du Grand Georges compte désormais 27 costumes", précise Karine Bourguignon. Grand maître jusqu’il y a peu encore de la Confrérie du Matoufé, cette dernière a cédé son titre à Alain Raskin, son confrère depuis 2001 et patron de Rasquin Pneus. "Après 25 ans de bons et loyaux services, il était temps de faire place à la jeunesse", poursuit Karine Bourguignon. "Être grand maître, c’est aussi une lourde tâche. Alain ne s’en est pas encore rendu compte, mais il comprendra !"

La ministre Glatigny et tous les autres

Les festivités se sont poursuivies à la Vieille Cense à Marloie. Avec le chapitre à proprement parler, lors duquel tous ont évidemment eu une pensée pour deux des leurs, Georges Renson et Jean Liben-Steyns, décédés ces dernières années. Et qui a vu 3 nouveaux confrères intégrer les rangs: Sophie Bissen et David Zoller, et Valérie Guns en tant qu’aspirante stagiaire. Et même 4 si l’on ajoute Vanessa Lambert, des Nûtons, qui avait été intronisée en interne.

La Confrérie du Matoufé a aussi intronisé 8 personnalités locales: Cédric Schultz et Nicolas Collin, tous deux de Foires en Fête, Thibaut Renard (cercle étudiant La Marchoise à Louvain-la-Neuve), Claude Merker (directrice générale de la Ville de Marche), Gaëtan Salpeteur (président du CPAS), Valérie Glatigny (ministre wallonne), Anne Lambert (Les Nûtons) et Pascale Courtois (Relais pour la Vie). Inutile de dire qu’après 4 ans d’attente, le chapitre s’est écrit jusque bien tard dans la nuit !