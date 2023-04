Un apéro solidaire organisé par le Setca devant le Delhaize de Marche-en-Famenne

"Si vous voulez nous soutenir, ne rentrez pas dans le magasin pendant toute la durée du conflit". Tel est le message envoyé samedi par les travailleurs du Delhaize de Marche-en-Famenne aux clients venus faire leurs courses.

"Aucun dialogue n’est actuellement possible avec les patrons, indique le Setca. Il faut savoir que s’ils prennent cette décision, cela aura des conséquences sur les travailleurs en termes d’emploi et de conditions de travail et de rémunération. C’est, par exemple, 60% de contrats fixes en moins compensés par des étudiants et des intérimaires. Mais surtout, pour les clients, c’est une augmentation des prix des produits et de détérioration de l’accueil.

Cet apéro solidaire aura permis de sensibiliser la population à cette actualité."

Des citoyens sensibilisés et fleuris puisqu’ils ont reçu un brin de muguet pour marquer la fête des travailleurs le premier mai.