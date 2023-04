"Presse & Art", une exposition à voir au Famenne & Art Museum de Marche jusqu’au 27 août: Quand l’art moderne s’empare de la presse

Et tout cela, au départ de l’œuvre de l’artiste contemporain Remy Van den Abeele dont le FAM abrite plusieurs toiles. "Notre musée dispose en son sein d’un espace consacré à cet artiste belge qui a travaillé dans la veine surréaliste, confie Thibault Cassart, le conservateur du musée marchois. Et tous les deux ans, son travail nous sert de point de départ pour aborder différentes questions en rapport avec l’art moderne, l’art contemporain. Et cette année-ci, c’est la presse que l’on a choisie puisque Remy Van den Abeele a représenté à plusieurs reprises des fragments de journaux dans ses œuvres qui vont des années 61 à la fin des années 90. Et bien que ne représentant que 15 œuvres au final sur un ensemble de plus de 850, ces toiles sont parmi celles qui ont eu le plus de retentissement."

Détournements, compressions, tissage,…

Dans cette exposition temporaire, on retrouve également d’autres artistes belges ou luxembourgeois, à l’esprit sans limites, qui se jouent avec brio de la presse.

Ainsi Cécile Ahn qui tricote, brode le papier journal pour lui donner une vie nouvelle. Ou encore Sonja Sheitler qui a entrepris de transformer l’ensemble des exemplaires du Luxemburger Wort en briques compressées. Chacune d’entre elles correspondant à une semaine de journaux. Interpellant ! D’autres, comme André Stas, jouent avec les mots et les images. Paul Mahoux, quant à lui, se réapproprie les unes du quotidien français Libération pour interroger in fine les choix éditoriaux de ce journal.

Et d’autres artistes sont encore à découvrir au fil des trois salles. À noter qu’un parcours, spécialement destiné aux enfants de 6 à 12 ans est accessible et leur permet de se familiariser avec les techniques des plasticiens exposés.

Le prix d’entrée au musée donne accès à l’expo Presse & Art. FAM: 084/32 70 60 ; www.famenneartmuseum.be