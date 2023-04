Marie et Simon déjeunent dans ce restaurant marchois à l’enseigne des "4 Saisons". L’établissement est posté sur les hauteurs de la ville, à Hollogne. Il est installé dans un ancien logis de ferme qui s’est agrandi dans une aile contemporaine, elle aussi en pierre calcaire, avec un grand pan de bois ajouré qui lui apporte de l’élégance en plus. Il est, depuis mai 2022, l’affaire de Pascal Nisette et de son épouse Elodie Hebert. Jusqu’à l’an dernier, ceux-ci étaient, avec les parents Nisette, à la tête de l’hôtel L’Ermitage et de son Bistrot des Saveurs, isolés en pleine nature, au bord de l’Ourthe, à la sortie d’Houffalize sur la route qui conduit à la Roche. Là, pendant des années, on y avait servi l’Ardenne traditionnelle, dans l’assiette comme dans le décor. On y mangeait un coq au vin ou des quenelles de brochet, on y dégustait tous les gibiers l’automne venu.

Taper la causette

Il n’aura fallu que quelques mois au chef pour récupérer à Marche le Bib Gourmand qu’il avait à Houffalize. Sa carte était déjà et est donc restée d’un excellent rapport qualité-prix. Sans ruer dans ses anciennes casseroles, il a su faire évoluer sa cuisine pour la rendre plus actuelle encore et pour la mettre en accord avec le nouveau cadre dans laquelle elle est servie. Plusieurs petites salles sont complétées par une grande véranda. L’aménagement contemporain joue sur la pierre, la brique, le verre et l’acier. Sous ses grands parasols, la terrasse se prolonge dans un jardin romantique où un petit pont de bois fait le gros dos.

Pascal Nisette parle vite, beaucoup et bien. Il le dit lui-même, il adore "taper la causette." Notamment pour décrire sa technique de la double, voire de la triple cuisson qui permet de concentrer les goûts au maximum. Ou pour expliquer que ses propositions de 4 ou 5 services peuvent s’enrichir d’un plat de plus mettant à l’honneur un produit noble. La semaine dernière, c’était le ris de veau. Aujourd’hui, c’est la langoustine, parfumée au curry et gingembre et nappée d’une belle sauce homardine.

La Poule aux œufs d’or

Marie et Simon ne se contenteront pas du lunch, pourtant séduisant: ceviche et tempura de courgette, asperges et compote d’œufs mollets, magret à l’orange, poisson du jour sur un risotto… Ils vont faire confiance au menu. Pour commencer: saumon fumé et poireau confit, avec une mousseline mixant l’un et l’autre et relevée d’une moutarde légère. Ensuite du bar, avec des petits pois à la française, le petit oignon blanc compris, mais aussi en purée et dans une émulsion à l’huile de chorizo et au fumet de poisson.

Puis pour elle, l’agneau: la côte bien épaisse avec un beau bord de gras, l’épaule en croquette. Pour lui, le porc ibérique: la pluma à la plancha, la joue confite longuement. Avec des asperges vertes rôties, crues et en mousse. Et un jus de mijotage au vin rouge bien puissant.

Au dessert: la glace au miel de châtaignier et sa croustille laquée. Pour se faire plaisir jusqu’au bout, Marie accompagne cette douceur d’un verre de vin blanc, pour son moelleux et son fruité, certes, mais aussi pour son joli nom: La Poule aux œufs d’or.