MADOLux, un site utile pour les ados de la province de Luxembourg

"Il est important que les jeunes et ceux qui gravitent autour d’eux puissent disposer d’un site qui leur est dédié avec un contenu sélectionné et validé par une équipe professionnelle, sous une forme numérique actuelle et accessible", complète la députée provinciale en charge de l’accompagnement, Nathalie Heyard dans son communiqué de présentation.

Des contenus pour les jeunes, mais pas que…

Sur ce site, des articles de fond, des entretiens vidéo, des podcasts audio, des reportages… Bref, tout ce qui permet de communiquer des informations utiles aux adolescents.

"MADOLux est l’occasion de sensibiliser les jeunes de la province sur une foule de sujet qui les concernent au premier chef, poursuit Pauline Willems, la directrice de la Maison de l’adolescence. Si les principales thématiques s’adressent effectivement à un public de 11 à 22 ans, MADOLux propose également des contenus à destination des adultes, des parents. Le site dispose également d’une section"boîte à outils"sur différentes thématiques et revient sur quelques projets à destination des adolescents, sélectionnés par notre équipe pluridisciplinaire. Un site lisible et accessible au plus grand nombre que nous tentons d’actualiser en permanence", conclut Pauline Willems.

Le site MADOLux est accessible via https ://madoluc.luxembourg.be ou via les pages Facebook ou Instagram de la Maison de l’adolescence.