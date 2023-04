La médaille de saint-Aubin décernée à Pol Hubermont pour ses nombreuses années au service de la fabrique d’église de Waha

Rappelons que la médaille de saint-Aubin à des paroissiens pour services rendus à la fabrique d’église pendant de nombreuses années. "C’est 1980, âgé de 50 ans, et à la demande de Cyril Dalaidenne, que Pol Hubermont entrera dans le conseil de la fabrique d’église, retrace Mieke Piheyns, membre de la fabrique de Waha. C’est à cette époque que s’opérera la fusion entre les fabriques de Waha et Champlon-Famenne. C’est au décès du président Fernand Deroy, en mars 1997, que Pol fut nommé président, poste qu’il occupe toujours aujourd’hui en véritable chef d’orchestre, empli de sagesse et qui se donne toujours à fond depuis plus de 43 ans."