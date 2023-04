Le Salon Municipalia s’est ouvert au WEX de Marche-en-Famenne: les mandataires de la province y font leur marché (vidéo)

Au fil des allées, nous avons rencontré quatre mandataires communaux issus de la province, avec tous des objectifs bien divers….

Olivier Brisbois, directeur général de la Commune de Durbuy, a dressé une petite liste des stands à visiter dans la journée: "L’avantage de ce Salon est qu’il nous permet de rencontrer en uniment de temps énormément de personnes ou de sociétés soit parce que certaines de ces sociétés sont déjà en marché avec la Ville de Durbuy ou tout simplement parce que je dois leur poser certaines questions."

Dans les allées du Salon Municipalia, on trouve absolument tout ce qui est utile au bon fonctionnement de la vie d’une commune. ©EDA Claudy Petit

Benoît Closson, bourgmestre de Wellin est quant à lui, venu au WEX avec l’esprit libre et curieux: "Je n’ai pas d’objectif spécifique cette année. Mais il s’agit d’un salon important pour son côté relationnel et réseautage. On peut ainsi y rencontrer des fournisseurs potentiels, des responsables d’intercommunales, des banquiers, des assureurs,… Bref des relations importantes pour le bon fonctionnement de notre commune".

Autre bourgmestre présent, celui de Neufchâteau, François Huberty que l’on retrouve au petit-déjeuner organisé par l’intercommunale Idélux: "En tant que président d’Idélux Finances, il est toujours réjouissant de revoir une fois par an nos différents partenaires. Pour ce qui est de la Commune de Neufchâteau, il s’agira alors de prendre connaissance des différentes nouveautés et évolutions techniques, notamment en matière de digitalisation dans le cadre des smart cities".

Yves Planchard, 1er échevin à Florenville, bloque systématiquement les dates du Salon à son agenda: "On peut y croiser les autres collègues, faire du partage de connaissances, se tenir à jour en matière administrative ou effectuer une veille quant aux appels à projets subsidiés,… Bref, une véritable cour de jeu de 48 heures pour nous, mandataires communaux."