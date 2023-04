Et ses organisateurs effacer le cauchemar de 2020, quand l’arrivée en dernière minute du Covid les avaient contraints à tout remballer, chapiteau déjà monté compris.

"On avait aussi acheté 500 kilos de bonbons, qu’on a donnés aux CPAS de Marche et Nassogne, aux écoles, au Resto du Coeur de Marche et à Accueil-Famenne à Rochefort", avance Roxane Godefroid, du comité carnaval. "entre-temps, on a aussi perdu 500 kg de confettis avec les inondations. On repart de zéro, car on a dû rembourser nos dettes. Pour cette raison, on ne paie aucun groupe cette année. Il y en aura vingt dans le cortège, dont trois de la commune, Les Fenesses en fête de Forrières, le Comité des jeunes d’Ambly et les Déplumées, les anciennes princesses."

Les festivités débuteront donc dès vendredi, avec l’intronisation à 20h de Christelle 1re.

La maison communale en travaux, Marc Quirynen, bourgmestre, lui remettra les clefs de Nassogne non pas comme d’habitude sur les marches de celle-ci, mais devant Le Relais Saint-Monon voisin, d’où sera aussi tiré un feu d’artifice.

"J’attends ce moment depuis trois ans"

Christelle 1er, alias Christelle Grégoire, 38 ans, d’Ambly et aide-familiale à l’OAFL, aurait déjà dû succéder en 2020 à Ophélie Verhoeven, princesse 2019. "J’attends ce moment depuis trois ans, je suis impatiente comme jamais", clame la future princesse, dont le prince sera Nicolas Thirion, son mari, et petit prince Orélien, leur fils.

"En 2017, la princesse d’alors, Jessica Widart m’avait invitée à faire partie de sa cour. J’avais découvert le carnaval de l’intérieur et adoré. Et c’est désormais enfin à mon tour !"

Christelle 1er s’inscrira donc dans une lignée 100% féminine, avec outre Jessica 1er et Ophélie 1er, Adrianne 1er en 2016 et Julie 1er en 2018. "Les autres carnavals, ce sont souvent des princes, on change pour aussi mettre la femme à l’honneur", justifie Roxane Godfroid.

Le cortège s’élancera dimanche à 15h du terrain de football, le temps d’un bain de foule de 1,2 km pour Christelle 1re qui devra se pincer pour le croire, et pourtant !

Programme

Vendredi 21: 20 h, intronisation ; 22 h, bal.

Samedi 22: 15 h 30, bal des enfants, 22 h, bal de la princesse.

Dimanche 23: 15 h, cortège ; 17 h, rondeau final.