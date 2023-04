Après Gala, Génération Boys Band: La 90’s frappera fort pour sa 2e édition organisée le 17 mai au WEX à Marche-en-Famenne

Un duo dans lequel on retrouve Franck Delay (2bE3) et Chris Keller (G-Squad), deux des Boys Band phares qui ont animé cette décennie. Autre grand nom déjà à l’affiche: Gala avec son iconique Freed From Desire. Mais aussi la team DJ avec Oli Soquette, Dave Jay et Rob & Base. Lors de cette soirée, on retrouvera également des stands retro-gaming, des bonbons, des photos, du cosplay…