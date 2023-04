Une première en province de Luxembourg : du foot-études 100% féminin

"Pour la première fois cette année, des filles ont intégré le foot-études, 4, même si 2 ont changé d’option entretemps", souligne Marvin Étienne, qui fait aussi profiter ses élèves de sa science de joueur, à Rochefort, un club avec lequel il évoluera en D2 amateur la saison prochaine.

Des demoiselles qui à la prochaine rentrée, à partir de la 5e année du moins, ne partageront plus le terrain avec les garçons. L’ISR ouvrira en effet un foot-études 100% féminin, le premier du genre en province de Luxembourg, aux élèves de 5e et 6e, en partenariat avec l’ACFF.

"10% d’équipes de filles"

"On collabore depuis peu avec les structures scolaires ayant manifesté une volonté en ce sens, pour offrir l’opportunité aux filles aussi de pouvoir pratiquer le football dans des conditions adéquates à l’école, en parallèle de leur scolarité", note Clothilde Codden, responsable du développement du football féminin à l’ACFF, qui était accompagnée à Marche de Maurane Marinucci, joueuse au Standard, et représentant aussi l’ACFF.

"Le football féminin a connu un boom de plus de 150% d’affiliations ces 10 dernières années: de 6 241 en 2012, le nombre d’affiliées est passé à 16 241 en 2021. En Fédération Wallonie-Bruxelles, 10% des équipes sont des formations de filles."

Chef des travaux d’atelier et responsable des options sportives à l’ISR, Isabelle Dupont insiste: "Comme pour les autres options, le programme est le même au niveau de la formation commune, à l’issue de leur 6e, les élèves obtiennent leur CESS et peuvent donc se lancer dans des études supérieures."

Des options tennis et basket-études, si assez d’élèves

Faute d’un nombre suffisant d’inscrits en 2022, l’ISR n’avait pu ajouter le basket-études à son programme. L’année 2023-2024 sera-t-elle la bonne? ©ÉdA

Un tennis-études mixte, à partir de la 5e, et un basket-études mixte, en 3e et 5e, verront aussi le jour à l’Institut Saint-Roch fin août, à une condition: "Pour ouvrir ces 2 options, il faut au moins 8 élèves dans chacune, déclare Pascale Lejeune. Pour le foot-études féminin, il n’y a pas de contrainte légale au niveau administratif, car le foot-études existe déjà chez nous. Au carrefour des provinces de Namur, Liège et Luxembourg, Marche est idéalement située pour développer un pôle sportif. Ces options seraient aussi une première dans notre province."

Professeur d’éducation physique à l’ISR, Max Lejeune serait le professeur du basket-études. "Le projet était déjà sur la table pour cette année, mais il n’y avait que 5 élèves, et 2 avaient doublé", avance celui-ci, qui évoluera la saison prochaine en 2e régionale à Saint-Hubert, et est entraîneur et joueur au club de basket de Marche, et préparateur physique.

"L’intérêt croissant pour le padel pourrait booster l’option"

Professeur d’éducation physique à l’ISR, Maxime Kinif formerait les élèves du tennis-études. "L’intérêt croissant pour le padel en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec 8 000 compétiteurs, pourrait booster l’option", espère celui qui est classé B2 de la petite balle jaune, et joue aussi au padel, à Somme-Leuze, où il est également responsable de l’école des jeunes, et entraîne à Marche.

Vite dit

8 heures de pratique et théorie

Huit heures de football attendent les mordues de ballon rond, 6 ou 7 heures de pratique, et 1 ou 2 heures de théorie. Même chose pour les élèves en basket et tennis, si ces options peuvent être ouvertes.

"Infrastructures de qualité"

Pascale Lejeune: "Les élèves en foot-études et éducation physique bénéficient d’infrastructures de qualité, grâce à un partenariat local. Notre premier partenaire est la Commune. Nous louons le hall du Centre culturel et sportif, le terrain synthétique et la piste d’athlétisme. L’école a ses terrains de football, un hall omnisports, une salle de musculation,… Pour le tennis, on pourra occuper les infrastructures du club de Marche, 11 terrains, 6 extérieurs et 5 intérieurs, et 2 de padel."

Partenariats avec les clubs ?

"On pourrait pourquoi pas développer un réseau de partenariats avec les clubs de la région, suggère Pascale Lejeune. Plusieurs évoluent à un très bon niveau, parfois en nationale. On peut être pour eux un soutien en parallèle de leur propre formation. L’internat nous permet aussi d’accueillir des élèves habitant plus loin."

Inscriptions à partir du 18 mai

Les inscriptions ouvriront le 18 mai, lors des journées portes ouvertes de l’Institut Saint-Roch. Des journées qui seront d’ailleurs très sportives, avec entre autres à la carte du basket (tournoi de 3 contre 3), tennis (tournoi de double) et foot (tournoi de sixte, notamment pour les filles de 11 à 18 ans).

Informations: 084/320 150 – www.saintroch.enseignementlibremarche.be