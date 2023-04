Municipalia ces jeudi et vendredi au Wex de Marche-en-Famenne: le Salon de référence des pouvoirs locaux

Après une édition de transition en octobre 2021 due à la crise sanitaire, le Salon Municipalia avait retrouvé sa dimension classique et attiré plus de 10 000 personnes en avril 2022. Cette année, la 18e édition de cet événement que l’on appelait anciennement le Salon des mandataires, ouvrira ses portes au WEX ces jeudi 20 et vendredi 21 avril.