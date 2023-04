À l’initiative du Lions Club de Marche-en-Famenne: 376 élèves osent rêver la paix sous forme de dessins exposés à la MCFA jusqu’au 28 avril

Les 376 élèves participants sont ainsi issus de l’Enseignement communal de On, Hargimont et Humain ; de l’Enseignement libre Saint-Antoine de Marloie, Saint-Remacle de Aye, Notre-Dame de Marche ; l’Athénée royal de Marche et l’Enseignement spécialisé (C.F.) de Marloie.

"Pour chaque réseau, un prix sera attribué après délibération d’un jury marchois, explique la présidente. De plus, un prix du public sera également octroyé. Les visiteurs peuvent déposer leur vote dans l’urne présente dans le hall d’accueil de la MCFA. La remise des prix se déroulera le mercredi 26 avril à 16 h. Les affiches sélectionnées participeront ensuite à la sélection nationale du concours qui aura lieu en mai prochain et qui sait ensuite à la sélection internationale qui aura lieu à Boston fin juin."

Le Lions Club marchois actif depuis 2017

À l’initiative de cette exposition, le Lions Club de Marche qui compte aujourd’hui 17 membres et 3 aspirants. Depuis sa formation en 2017, ses membres organisent de multiples actions dans la commune. Les projets soutenus sont orientés vers la jeunesse, l’intergénérationnel, les personnes en situation de détresse, la santé, mais aussi à l’éradication du paludisme dans quatre villages du Burkina Faso.

Le Lions Club marchois mène encore des opérations de recyclage de lunettes, de dépistage du diabète,…

De quoi oser rêver à un monde meilleur, comme les 376 enfants marchois l’ont exprimé au travers de leurs jolis dessins.