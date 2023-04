"One Hour", un groupe famennois de metalcore à l’énergie contagieuse

Le groupe s’inscrit dans la veine du metalcore et est désormais considéré comme l’un des groupes belges les plus prometteurs au cœur de cette mouvance. Puisant leur inspiration parmi de grands noms du genre comme Parkway Drive, The Ghost Inside ou encore Hatebreed, One Hour présente un style agressif et énergique, avec des points de punk et de hardcore.

En 2017, le groupe Famennois avait enregistré un premier EP éponyme de 5 titres qui avait reçu à l’époque un accueil chaleureux. Après quelques changements de line-up, le groupe s’est aujourd’hui solidifié et a acquis ses lettres de noblesse à force de concerts à l’énergie scénique contagieuse. Parmi les membres du groupe, quatre ont par ailleurs déjà glané une certaine expérience dans des groupes remarqués tels qu’Exuviated ou Jackson Fight.

Le groupe se compose de Fabian Pigneur (chant), Gaultier Baclin (basse), Anthony Malherbe (batterie), Nicolas David et Nicolas Piret, tous deux guitaristes.

"Depuis la fin de la période Covid, nous essayons effectivement de franchir une étape, confirme Gaultier Baclin, le bassiste du groupe, On essaie de se faire connaître, non pas vie l’enregistrement d’un album mais plutôt en publiant des titres spécifiques autour de visuels, qui nous sont propres. Nous venons actuellement de sortir un nouveau titre"Can I play"dont le clip est visible sur YouTube. Nous avons également construit tout un univers plutôt BD ou Comics assez typé"Miami années 80"".

En concert gratuit ce dimanche après-midi à Barvaux

L’autre ambition du groupe est de tourner un maximum en 2023. Et c’est plutôt bien parti puisque le groupe a remporté le concours tremplin arlonais lui donnant droit d’intégrer l’affiche du Durbuy Rock Festival. Il ouvrira le bal le vendredi 12 mai au Sassin à Bomal. "La victoire de ce tremplin nous a également permis de remporter un week-end en résidence ces 15 et 16 avril au centre culturel de Durbuy qui se clôturera par un concert gratuit ce dimanche 16 avril à 17h à la salle Mathieu de Geer à Barvaux." (réservations: www.ccdurbuy.be ou 086/21 98 70).

Le groupe se produira encore le 4 juillet prochain avec "Born of Osiris" sur la scène du Belvédère à Namur.

Et pourquoi pas intégrer également l’affiche du prochain festival HellFest, l’une des grands-messes de la scène metal si le groupe parvient à remporter grâce à vos votes un concours qui prend fin ce lundi ( https ://redaction.lavenir.net/3KU3ZvQ)

One Hour: page Facebook, Instagram. En écoute sur Spotify. Le clip de "Can I play" est quant à lui à découvrir sur YouTube.