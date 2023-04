24 places "shop & go" aménagées pour renforcer la rotation du stationnement dans le centre-ville de Marche-en-Famenne

Nicolas Grégoire, l’échevin marchois de la Mobilité et des Travaux, en explique la raison: "La Ville de Marche a en effet décidé de transformer 24 places de stationnement en"shop & go" afin de soutenir le commerce local et d’améliorer la rotation du parking en centre-ville et ainsi d’en renforcer l’attractivité. Sur ces 24 emplacements sur les 770 que l’on recense dans le centre-ville (dont 270 réglementées), le stationnement sera gratuit durant 30 minutes, sans possibilité de prolongation. Il n’y a besoin ni de ticket, ni de disque, ni de SMS pour signaler sa présence. La présence du véhicule est détectée grâce à un capteur au sol. À l’issue des trente minutes, si le véhicule n’a pas quitté sa place, une alerte est envoyée au personnel communal habilité au contrôle et la redevance de stationnement à la journée est appliquée, soit 25 €".

Entrée en vigueur au mois de mai

Le dispositif entrera officiellement en vigueur au début du mois de mai par une phase test et de sensibilisation. Ces emplacements "Shop & go" seront annoncés par des panneaux ad hoc et par un marquage au sol de couleur verte. Les places ont été choisies en fonction de plusieurs critères, dont la proximité des commerces et les contraintes techniques.

Ces emplacements "Shop & go" ont été aménagés dans les rues suivantes: rue Porte Basse (10 places), rue Dupont (2), rue du Commerce (3), rue Porte Haute (3), rue des Chasseurs Ardennais (1), avenue de la Toison d’Or (1), places aux Foires (3) et du Roi Albert (1) après les travaux de rénovation.

"Il s’agit d’un projet mené en collaboration avec les Services Travaux, Mobilité et Communication, l’Agence de développement local (ADL) mais aussi en concertation avec l’association des commerçants Cap sur Marche, poursuit le 1er échevin Nicolas Grégoire. Les commerçants étaient en effet demandeurs d’une telle mesure qui fait partie de notre Plan communal de Mobilité dont les résultats seront présentés probablement lors de la séance du conseil communal du mois de mai. Nous avions tenté de réinstaurer la gratuite durant la crise sanitaire. Mais, à la demande des commerçants, la mesure n’avait pas été poursuivie, en raison du trop grand nombre de voitures ventouses qui accaparaient les places du centre-ville des heures, voire des jours entiers. Le système que nous adoptons ici a l’avantage d’assurer une excellente rotation des véhicules. Il a déjà fait ses preuves dans des villes telles que Ciney, Visé, Namur,…"