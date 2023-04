Marche: soirée très animée au Cinépointcom le 21 avril

Cinéma accueillera par ailleurs Dick Tomasovic, professeur à l’ULiège et spécialiste du cinéma d’animation, qui échangera avec le public une fois l’écran éteint. "Ce maestro du cinéma transmettra sa mine d’or de connaissances, et a l’art de savoir se rendre accessible et captivant, pour un public jeune aussi", insiste Céline Lespagnard.

