La 5e édition du Doc’Riders les 16 et 17 septembre au départ de Marche-en-Famenne: un défi sportif au profit de Médecins du Monde

"Le Doc’Riders est un défi sportif intense associé à une action concrète de solidarité pour soutenir les personnes les plus vulnérables en Belgique et dans le reste du monde, explique Alexandre Seron, organisateur de l’événement pour Médecins du Monde. Un double défi qui fait vivre aux participants une expérience humaine inoubliable au profit des actions soutenues par notre ONG."

Composées de trois à quatre cyclistes chaque équipe est encouragée par ses supporters. "Les équipes auront 24 heures maximum pour avaler un tracé de 200 km, de jour comme de nuit, avec plus de 2 500 mètres de dénivelé positif, précise Julien Daems, de Médecins du Monde. Il existe également un tracé de 100 km à réaliser en 12 h. Les équipes serpenteront une nouvelle fois sur les routes et sentiers des six communes du Pays de Famenne et de deux autres communes du Namurois, à savoir Nassogne, Rochefort, Ciney, Havelange, Somme-Leuze, Durbuy et Hotton. Et bien entendu Marche."

L’an dernier, 95 équipes (soit 274 cyclistes) ont pris le départ de cet événement sportif et solidaire. L’événement avait permis de récolter 203 718 € de dons pour Médecins du Monde.

Au profit de l’ONG Médecins du Monde

Car l’autre originalité de ce Doc’Riders est qu’il s’agit d’un événement solidaire dont tous les profits sont reversés à Médecins du Monde. Les équipes participantes doivent ainsi s’acquitter d’un droit d’inscription d’au moins 1 500 €, émanant de dons ou de collectes organisées par leurs soins.

"L’ensemble de l’argent récolté par les équipes sera utilisé pour financer les actions de solidarité de Médecins du Monde, en Belgique et dans le reste du monde, poursuit Alexandre Seron. Le Doc’Riders nous permet de faire entendre notre voix et de nous donner des moyens pour apporter des soins où il y en a besoin. Sur le terrain, Médecins du Monde vient ainsi en aide tant aux personnes les plus précarisées en Belgique (sans abris, réfugiés,…) qu’aux victimes de conflits autour du globe (Ukraine,…) ou dans 70 pays, dont certains en situation de détresse (Turquie, Syrie, pays victimes de récents séismes,…)."

"Depuis la première édition, la Ville de Marche vous soutient et vous accueille avec conviction et sympathie", a rappelé le bourgmestre André Bouchat dont la commune est l’hôte du village départ et d’arrivée au complexe Saint-François.

On peut d’ores et déjà s’inscrire

Les équipes peuvent d’ores et déjà s’inscrire, et ce jusqu’au 5 septembre. à noter qu’une réduction de 25% sur les frais d’inscription à cours jusqu’à ce samedi 30 avril. Les organisateurs espèrent vivre cette année une édition record avec 115 équipes espérées sur la ligne de départ le 16 septembre prochain sur le coup de 14 h. Les organisateurs espèrent également pourvoir atteindre les 250 000 € de dons au profit de Médecins du Monde.

Renseignements et inscriptions: www.docriders.org