Un Mustii flamboyant ce jeudi soir à la MCFA à Marche-en-Famenne

Il faut dire que le premier passage de Thomas Mustin en 2018 dans la salle marchoise avait laissé des souvenirs indélébiles ! Pourtant, ce jeudi soir, le concert de Mustii a encore pris en intensité. Piochant principalement dans son dernier album paru en janvier 2022 avec des tubes comme Alien, Give Me A Hand ou encore Skyline, le chanteur a offert un concert d’une énorme générosité, allant jusqu’à s’offrir un bain de foule et grimper au balcon. Une chose est sûre, les sourires des spectateurs à la sortie confirmaient que ce jeudi soir, la MCFA était the place to be.