Active à Marche-en-Famenne, Saint-Hubert et Bastogne: Andage, une ASBL en perpétuel développement

Depuis toutes ces années, l’ASBL n’a cessé de se développer. "Nous sommes constamment à l’écoute des besoins des bénéficiaires et de leurs familles et ces besoins ne cessent d’évoluer, tout comme la société, précise Luc Lambrecht, le président du CA de l’ASBL Aujourd’hui, Andage accompagne 420 bénéficiaires et leurs familles et nos équipes sont constituées de 115 membres. Pour faire fonctionner tous nos services, nos rentrées sont évaluées à environ 7 millions d’€, dont 80% servent à financer les salaires et les frais de fonctionnement."

Reste alors une petite marge pour développer des projets. "Nous disposons de cinq agréments accordés par la Région wallonne (AVIQ) et nous développons de nombreux projets subsidiés, indique le directeur d’Andage, Jean-Marc Caris. Néanmoins, pour les mener à bien, nous avons besoin aussi de mobiliser d’autres sources de financements: partenaires, sponsors, soutien des services club et des citoyens,…"

Les projets phares

L’ASBL a fait le point dernièrement sur l’évolution de quatre de ses projets phares.

1. Horizon à Arville

"Il s’agit d’une nouvelle maison de vie dont le chantier est en cours de finalisation. D’ici quelques semaines, cette maison améliorera la qualité de nos 28 résidents déjà présents, souligne Luc Lambrecht. Avec ces transformations, ceux-ci bénéficieront d’un espace de vie supplémentaire de 636 m2 supplémentaires avec 10 chambres individuelles, des espaces communs adaptés à la mobilité des PMR,… le tout répondant aux besoins énergétiques actuels." Coût de ce chantier: 1 544 000 €.

2. L’Échappée belle à Marche

"Il s’agit d’un nouvel espace d’accompagnement proposés dans nos locaux déjà opérationnels de la rue du Château et prochainement dans notre espace de la rue du Commerce (en partenariat avec le CPAS de Marche, explique Anne-Sophie Delizée. L’objectif est de créer un espace dans lequel les bénéficiaires, familles, professionnels et des partenaires extérieurs peuvent se rencontrer et échanger. Un espace de prêts divers y est également prévu (jeux adaptés, livres, documentations,…)."

3. Habitat inclusif et solidaire à Marche

"Un autre projet mené en partenariat avec la Fondation Portray, l’AIS Nord-Luxembourg et Andage avec le concours des Compagnons Bâtisseurs et du Miroir Vagabond, consiste à créer dans une maison Vieille route de Liège à Marche, un espace de vie ou chaque bénéficiaire pourra disposer de son propre studio (chambre, salle de bains,..) tout en bénéficiant d’espaces communautaires dans un esprit inclusif et solidaire, présente Luc Lambrecht. Le permis de bâtir est en attente d’un avis favorable. L’AIS assurera la gestion de l’immeuble tandis qu’Andage veillera à l’animation collective"

4. L’Argousier à Waha

"Ce nouvel espace de vie novateur (466 m2), situé rue du Bondeau à l’entrée de Waha, vise à offrir un accompagnement résidentiel à 6 nouveaux bénéficiaire polyhandicapés dans un concept d’échange novateur avec les familles. Ce chantier, débuté en janvier 2023, représente un coût global d’environ 1,1 million d’€ avec un subside régional de 543 000 €. Nous reste donc un delta à financer de 557 000 €", conclut le directeur de l’ASBL Andage, Jean-Marc Caris.

Autre projet au centre de Marche: une maison d’habitat inclusif solidaire Vieille route de Liège. ©-ÉdA

Le vendredi 2 juin, Vincent Pagé se produira au WEX Club lors du gala d’Andage. ©© ÉdA – Jacques Duchateau

Renseignements: www.andage.be ou page Facebook Andage. Compte dons d’Andage: BE62 7420 3139 1861