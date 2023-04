Marche-en-Famenne : Trente ans qu’ils veillent avec leur ASBL sur ce poumon vert qu’est le Fond des Vaulx

Cette référence à la géologie n’est pas anodine puisque l’ASBL veille depuis sa création sur ce véritable poumon vert qu’est le site du Fond des Vaulx à quelques encablures à peine du centre-ville. Mais le Fond des Vaulx abrite également de nombreux chantoirs et autres dolines, ainsi que de nombreux phénomènes karstiques, ce qui en fait l’un des atouts du Géopark Famenne-Ardenne.

Une journée d’animations

Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, les membres de l’ASBL avaient concocté ce dimanche une journée d’animations au cœur du Fond des Vaulx en présence de nombreuses autorités locales et du président du Géopark Alain Petit.

Parmi ces animations, citons entre autres: une balade nature, une visite de la grotte de la Ducasse, un parcours aventure, une descente en rappel au Trotti aux Fosses, activités dûment encadrées par des guides nature et autres moniteurs de spéléologie.

Quatre panneaux didactiques bientôt placés au Fond des Vaulx

Le président Alain Dantinne a également rappelé tous les efforts entrepris par son ASBL et le Géopark Famenne-Ardenne pour tenter de valoriser le site et en diffuser ses principales caractéristiques géologiques et naturelles. "C’est ainsi que, d’ici quelques semaines, seront placés par le Géopark quatre nouveaux panneaux didactiques. L’un au tunnel à l’entrée du site présentera le plan. Un second sera placé devant le gîte et montrera la coupe schématique de la vallée et la flore associée. Le troisième, placé sur le parking de l’aire barbecue, expliquera les phénomènes karstiques tandis que le dernier d’entre aux expliquera le gouffre d’effondrement à côté du Trotti aux Fosses. Du côté de notre ASBl, en coordination avec le Géopark, nous avons planché sur des panneaux explicatifs complémentaires qui seront posés face aux quatre géosites de la vallée: la résurgence du Sourd d’Aiwe, la Cheminée, la Doline et le Chantoir Pierrard."

Et le président de rappeler également quelques réalisations initiées grâce à un petit budget annuel de la Ville et très appréciées des Marchois et des visiteurs comme l’installation de bancs publics le long des deux promenades sillonnant le Fond des Vaulx ; la publication d’un topoguide, avec l’appui du Géopark et de la Ville, qui décrit la biodiversité du site ; la réalisation de plaquettes d’identification botaniques. "À noter encore qu’une belle collaboration se renforce d’année en année avec le Spéléo club local pour assurer notamment la cogestion du refuge", conclut Alain Dantinne.