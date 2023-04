Transformation de la Maison de tourisme de Marche: "Il y a urgence !" selon la majorité

MR: "La majorité n’a aucune vision à long terme !"

Le groupe de la minorité MR, par la voix de son conseiller Jean Pierre Georgin, rappelle: "En octobre 2021, nous avions déjà demandé de plus amples informations sur l’affectation future de ce bâtiment. Or, il faut bien reconnaître que, depuis plusieurs années, la majorité cdH-PS n’a aucune vision claire et précise, à long terme. Plutôt que de rentrer en urgence un dossier afin de ne pas perdre un subside, ne serait-il pas opportun de travailler à une refonte complète du dossier, en menant également une réflexion sur l’impact énergétique vu l’âge du bâtiment ? On nous parle d’un maintien de la Maison du Tourisme, d’un accueil touristique, de bureaux, de location de vélos, de douches, de points de nettoyage de vélos… À une époque, il avait aussi été question d’y installer l’accueil du Geopark. Des pistes mais toujours rien de concret à ce stade !"

Quant à Willy Borsus (min.-MR), il estime que ce n’est pas le rôle de la Ville de gérer la location de vélos et de concurrencer le secteur privé.

Le conseiller Sébastien Joachim rappelle que le projet de location de vélos est toujours bel et bien envisagé, sans concurrence aucune avec le privé: "C’est un beau projet à destination des touristes dans notre commune qui, avec Louvain-la-Neuve, est classée en première position des villes wallonnes pour leur offre cyclable."

Ce projet de location de vélos est, quant à lui, salué par la conseillère Nicole Graas (min.-Ecolo). Elle tacle cependant: "Mettre un million d’€ dans un bâtiment qui ressemble à une boîte de conserve et qui ne sera même pas bien isolé après les travaux, cela ne m’enchante pas !"

Valérie Lescrenier: "Il ne faut plus regarder passer les trains !"

Pour l’échevine Valérie Lescrenier (maj.-Les Engagés), il est temps d’avancer: "Les orientations sont là et on veut garder une Maison du tourisme au cœur de Marche. Il ne faut plus regarder passer les trains."

Le bourgmestre André Bouchat intervient lui aussi: "Ce bâtiment, j’en suis fier. Une Maison du tourisme se doit d’être visible. Or, elle est idéalement située sur la place, le long du boulevard urbain."

Même réflexion chez René Collin pour qui il faut y renforcer l’accueil des touristes. "Notamment via cette possibilité offerte de louer des vélos. Il faut aussi améliorer les conditions de travail des travailleurs et des équipes du Géopark Famenne-Ardenne, bref rendre ce bâtiment plus fonctionnel."

Au vote, les conseillers de la minorité (MR et Écolo) s’abstiennent.