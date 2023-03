La saison prochaine, le Champlonnais aura un autre rôle au sein du club puisqu’il intègre le staff de l’équipe première et endossera le titre de T1. Titulaire du diplôme UEFA-B, il est candidat à l’UEFA-A.

Frédéric Jacquemart sera toujours présent. Il sera en soutien de Benjamin Simon tout comme Nicolas Marcelle.

"Nous voulions renforcer ce staff, commente Samuel Lefèbvre, le responsable sportif du club. Les compétences de Benjamin et son envie d’obtenir l’UEFA-A nous ont convaincus. Nous avons eu des premières réunions, mais il doit y en avoir encore pour définir les rôles de tout le monde. Nous en sommes dans la première phase de la construction du staff. On sait que Fred a besoin, par moments, de souffler. Mais les compétences combinées de ce staff nous plaisent énormément. Il faudra trouver un bon équilibre dans les tâches. Si des gens s’inquiètent de voir Fred faire un pas de côté, ce ne sera pas le cas. Il reste impliqué et motivé comme jamais. Le staff travaillera main dans la main Le côté défensif et l’organisation de Benjamin, l’esprit offensif de Fred et le travail de préparation de Nicolas Marcelle vont donner un bon mélange."

Le club recherche un entraineur des gardiens pour finaliser son staff alors que plusieurs arrivées pourraient être annoncées dans les prochains jours.