Un hôpital de jour gériatrique vient d’ouvrir ses portes à l’hôpital Vivalia de Marche-en-Famenne (vidéo)

L’équipe pluridisciplinaire prend actuellement ses marques au cœur de ce nouvel outil qui répond à une demande dans les soins à apporter à la personne âgée et aux maladies liées au vieillissement.

"Concrètement, un hôpital de jour gériatrique est une structure mise à la disposition du médecin traitant et du patient âgé pour la réalisation de bilans à caractère non urgent, explique le Dr Mihaela Nodit, cheffe du service de gériatrie de l’hôpital Vivalia de Marche. Les patients viennent chez nous à la demande de leur médecin traitant à la suite notamment de problèmes gériatriques importants de type chutes à répétition, troubles de l’équilibre, perte de poids, troubles de la mémoire, incontinence urinaire,… Nous pouvons également recevoir des patients pour des transfusions, des perfusions d’un jour, du suivi de plaie d’escarre… Nous assurons également un suivi postopératoire quelques mois après une opération dite classique, ou selon un délai préconisé par le médecin."

Au sein de l’aile gériatrique de l’hôpital de Marche, l’hôpital de jour marchois se compose d’une salle de prise en charge avec six fauteuils et deux lits pour les patients qui doivent rester alités, mais également de bureaux de consultations pour les médecins et d’une salle d’examen. L’équipe, quant à elle, se compose de 4 infirmières en alternance.

Un gain de temps pour les patients

L’hospitalisation de jour comprend bien des avantages comme l’explique Fanny Ancia, infirmière en chef du service gériatrie: "Il s’agit d’un gain de temps tant pour les patients que pour les médecins. Tout est centralisé. Lorsque le patient arrive à l’hôpital de jour. Il est accueilli par une infirmière qui va prendre ses différents paramètres, réaliser une prise de sang. Au cours de la journée, le patient va alors réaliser différents examens médicotechniques (scanner, radio,…) et se rendre à différentes consultations avec les médecins spécialistes requis (urologue, cardiologue, néphrologue,…). Un planning aura été réalisé à la suite d’une consultation préalable avec le médecin du service."

L’infirmière en chef poursuit: "À l’issue de tous ces examens et consultations, on se réunit avec le médecin, l’infirmière et l’équipe pluridisciplinaire composée d’ergothérapeute, neuropsychologue, diététicien, logopède, kinésithérapeutes,… En fonction de ce qui aura été décelé, le docteur émettra alors un diagnostic et prodiguera une série de propositions de prise en charge pour le patient qu’il soit chez lui à la maison ou au sein d’une maison de repos", conclut Fanny Ancia.