Vers une cité administrative au centre de Marche-en-Famenne à la suite de la vente du bâtiment du SPF Finances ?

"J’ai été informé, courant février, de la vente de ce bâtiment du SPF Finances, qui occupe les lieux via la Régie des bâtiments (fédéral), au groupe DownTown Real Estate, une société immobilière bruxelloise, explique le bourgmestre André Bouchat. Dans un courrier, les responsables de cette société immobilière ne font pas mystère de leurs intentions quant au futur de ce site puisqu’ils évoquent dans l’ordre: soit un redéveloppement complet du site vers une nouvelle affectation (logement, maison de repos…) ; soit un repositionnement du bien pour une autre occupation par un autre occupant bureau ; soit une prolongation de l’occupation par le SPF Finances, moyennant, le cas échéant, la réalisation de travaux."

Il faut savoir que le SPF Finances de Marche, ce sont plusieurs entités: impôt des personnes physiques, contributions, contrôle IPP, contrôle des sociétés, recette, enregistrement, TVA, cadastre… Actuellement, 116 fonctionnaires y travaillent. Ce service couvre, par ailleurs plusieurs communes de la province de Luxembourg, mais aussi du Sud-Namurois, notamment Rochefort et Somme-Leuze. "Il s’agit donc d’un service de première ligne pour tout un territoire. Si d’un point de vue architectural, le bâtiment n’est pas d’une grande esthétique, il abrite néanmoins un service public fédéral dont la présence à Marche, centre administratif régional, est pour moi indispensable", insiste le bourgmestre Marchois.

André Bouchat: "Ce rachat doit servir d’opportunité !"

Alors, le rachat de ce bâtiment menace-t-il la présence et l’avenir du SPF Finances à Marche ?

"Non, clame catégoriquement le bourgmestre marchois. J’ai contacté le directeur de Marche et le directeur régional de la Régie des bâtiments. Tous deux m’ont assuré que le SPF Finances resterait bien à Marche. Une nouvelle rassurante, en ce compris pour le personnel. J’ai vu, par ailleurs, que le bail, avenue du Monument se termine fin 2024. En outre, le SPF Finances doit rentrer auprès de la Régie des bâtiments un plan avec ses futurs besoins. Il me revient, également, que le SPF aura besoin, à l’avenir, de 50 postes de travail et d’une surface nettement moins grande que celle dont il dispose aujourd’hui. À l’heure du télétravail, des nouvelles technologies, des bureaux partagés, les 116 fonctionnaires ne doivent en effet plus se trouver en même temps sur leur lieu de travail. Et il est clair que si le SPF prolonge le bail à l’avenue du Monument, des travaux seront à entreprendre par le nouveau propriétaire. Or, est-ce réellement l’intention du groupe immobilier de prolonger le bail, alors qu’il cite en première intention un projet de redéploiement ? Je n’en sais rien !"

"Pourquoi ne pas créer une cité administrative ?"

La Ville de Marche souhaite faire de cette situation une opportunité. "À mes yeux, ce changement de propriétaire est une opportunité à saisir. Je pense réellement que l’on pourrait bâtir, dans le centre de Marche une cité administrative qui regrouperait, en plus du SPF Finances, plusieurs autres administrations basées sur la commune de Marche."

André Bouchat pense ici, pour le fédéral, au District de la Régie des bâtiments, installé rue Victor Libert. Mais encore à des services et/ou directions régionales tels que le Département de Nature et des Forêts (DNF) à Marloie, ou le Service public de Wallonie,…

Le premier site envisagé en priorité pour la création de la cité administrative est la plateforme multimodale à la Pirire. ©-ÉdA

Plateforme multimodale ou terrain aux Trois-Bosses ?

Pour créer cette future cité administrative, la Ville de Marche priorise plus particulièrement deux sites: "La plateforme multimodale, à la Pirire, pourrait parfaitement convenir et est notre priorité, confie André Bouchat. Nous avons d’ailleurs sollicité, lors du dernier conseil communal, la Région wallonne pour qu’elle nous cède ce terrain puisque ce dossier n’avance plus depuis de nombreuses années."

Nicolas Grégoire, l’échevin de la Mobilité, ajoute: "Ce site est parfait du point de vue mobilité puisqu’il pourrait accueillir, à terme, un mobipôle, qui serait parfaitement complémentaire à la création de cette cité administrative."

"Et si ce site ne convenait pas, nous pourrions envisager d’en céder un autre tout aussi accessible, à savoir celui situé en dessous du commissariat de police au lieu-dit des Trois-Bosses. Nous n’en sommes bien évidemment qu’au stade de la proposition, mais j’ai demandé au directeur régional de la Régie des bâtiments de l’inscrire dans ses pistes de réflexion sur le devenir du SPF Finances", conclut le bourgmestre marchois.