L’ASBL Le Fond des Vaulx fête ses 30 ans ce dimanche 2 avril et organise une journée d’activités nature

L’ASBL “Le Fond des Vaulx”, de Marche-en-Famenne, fête cette année ses 30 ans d’existence. Pour rappel, cette ASBL, qui compte une dizaine de membres, protège, nettoie et entretient ce petit “coin de verdure marchois”, devenu depuis quelques années l’un des atouts du Geopark Famenne-Ardenne. "En concertation avec la Ville, nous construisons et installons également des panneaux descriptifs, explique Alain Dantinne, le président de l’ASBL. Nous créons et balisons aussi de nouveaux sentiers. Nous avons encore conçu un “topoguide” du Fond des Vaulx, qui évoque le site en lui-même, mais qui recense également les plantes que l’on peut y trouver,…"