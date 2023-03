Le village de Champlon-Famenne a brûlé sa macrale

La macrale a été confectionnée par les enfants du village et le feu a été bouté au bûcher par les derniers mariés de l’année, Damien et Valérie. Environ 200 personnes étaient présentes, villageois et amis. La soirée s’est prolongée sous chapiteau dans l’attente de la nouvelle salle de village actuellement en construction La prochaine activité organisée au village sera la marche Adeps le dimanche de Pâques, le 9 avril.