La K-doll d’Ariane Therasse égaie la crèche la Marm’Aye à Aye

Elle y a mis ses couleurs et les personnages qu’elle affectionne. La poupée a été acquise par la Ville, durant la crise sanitaire. Les autorités locales ont récemment tenu à saluer l’artiste pour son travail, avec des représentants de l’ASBL K-dolls Marche et du Kiwanis et des puéricultrices de la crèche. Ariane Therasse expose également ses œuvres à la Kalerie, rue du Commerce, jusqu’au 26 mars.