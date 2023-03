Marche-en-Famenne: Hommage au juge Calmeau mais aussi aux agentes de renseignements actives durant la Seconde Guerre Mondiale

C’est en effet depuis 2019 que cette cérémonie est organisée pour rendre hommage à la personnalité de cette figure de renseignement. À Marche car c’est là que le juge Calmeau a exercé, avant de connaître la déportation en 1944 en Allemagne et la mort le 17 mars 1945.

Le juge Calmeau, un homme de devoir

Dominique Gérard, le président du Tribunal de 1re instance et le bourgmestre marchois André Bouchat lui ont d’ailleurs rendu un vibrant hommage. "C’était un homme de devoir et patriote, dans le bon sens du terme. Des notions il est vrai parfois quelque peu désuètes aujourd’hui"

En 2019, cet hommage se voulait un prolongement actif du livre de Maurice Petit consacré aux Agents de Renseignement et d’Action. Ce livre Il fallait faire quelque chose ! Agents de Renseignement et d’Action 1940-1945. Hotton, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne et Rendeux, une publication conjointe du Famenne & Art Museum (FAM) et de l’association patriotique ARA LUXNAM.

Après la présentation de Maurice Petit, consacrée, cette année aux femmes actives dans le renseignement et l’action sur les quatre communes (voir ci-dessous), hommage fut rendu au juge Calmeau devant son Mémorial situé au sous-sol du Palais de Justice de Marche, en présence des autorités communales de la région et des associations patriotiques locales.