Marche-en-Famenne : les jeunes s’initient à la permaculture dans le cadre du projet "Terre de diversité" des Compagnons bâtisseurs

Une dizaine de jeunes, représentant cinq nationalités, (Belgique, France, Vénézuela, Somalie et Syrie) s’y sont donné rendez-vous pour participer à la première journée du nouveau cycle d’initiation à la permaculture mis sur pied par les Compagnons bâtisseurs. "Nous assurons la gestion de ce jardin en terrasses aménagé sur un terrain en pente mis à disposition par les œuvres du Doyenné de Marche, précise d’emblée Thibault Lezy, l’un des responsables des Compagnons bâtisseurs. Ce nouvel espace, fraîchement exploité, servira à des activités de transition écologique liant pédagogie et rencontre interculturelle à destination de jeunes de moins de trente ans. Neuf autres journées telles que celles-ci seront organisées cette année, essentiellement au printemps et en automne, toutes les deux ou trois semaines."

S’interroger sur les enjeux écologique par la pratique du jardinage

Durant ces dix journées organisées dans le cadre de son projet "Terre de diversité", l’association marchoise organisera, avec Rêve de Terre ASBl, ces moments durant lesquels des jeunes issus d’horizon variés pourront se former à la permaculture, à la pratique du jardinage ainsi qu’à la culture et à l’entretien d’un potager collectif et d’espaces verts.

"Organisé pour la troisième fois, ce projet s’inscrit cette année dans le cadre du programme européen Mindchangers qui a pour objectif de stimuler la conscience et l’esprit critique chez les jeunes, ainsi que leur engagement en faveur de la planète et ses habitants. à noter que Fedasil soutient également la démarche interculturelle de ce projet".

Tous les jeunes de moins de 30 ans peuvent rejoindre ce projet. Le prochain rendez-vous est prévu le 25 mars. "Si le temps le permet, on sera dans la période des semis et de la récolte de l’ail des ours", conclut Thibault Lezy.

ASBL Compagnon bâtisseurs: https ://compagnonsbatisseurs.be ; 084/31 44 13