56e Salon Horecatel au WEX de Marche-en-Famenne: Les chefs de demain subliment la truite et l’agnelle lors du Trophée Éric Martin (vidéo)

Les finalistes de cette édition 2023 étaient Lucas Andrieux (la Distillerie à Bourglinster au Grand-Duché) ; Jérôme Flamcourt (Cinq à Bruxelles) ; Bastien Massin (L’Eau Vive à Arbre) et Alan Bosmans (Restaurant Didier Galet à Sprimont).

Trois produits imposés

Les candidats ont eu 2 h 30 pour cuisiner, respectivement une heure pour préparer une entrée et une heure trente pour réaliser un plat. "Les différentes préparations devaient obligatoirement intégrer trois produits que les candidats n’ont découverts qu’au début de l’épreuve, à savoir de la truite saumonée d’Ondenval, des carrés d’agnelle de la ferme de Tabreux à Hamoir et le fromage de chèvre"Le caillou"de Morville (Durbuy) de la ferme Paquet", précise Philippe Limbourg, consultant gastronomique et chef d’orchestre de ce 11e Trophée Éric Martin.

Devant eux, comme à l’habitude, un jury d’exception, composé de grands chefs: Didier Galet du restaurant Didier Galet à Sprimont ; David Grosdent (L’Envie à Zwevegem) ; Pierre Résimont (L’Eau Vive à Arbre) et Tristan Martin, chef à domicile et fils du regretté Éric Martin à qui est dédié le concours ; et enfin l’ambassadeur 2023 du Salon Horecatel, Mario Elias du Cor de Chasse à Wéris (Durbuy).

Ce jury qui, sur le coup de 18h a révélé le nom du lauréat de ce Trophée Éric Martin. C’est Bastien Massin du restaurant l’Eau Vive à Arbre qui a su séduire culinairement ses glorieux aînés.

Le chef durbuysien Mario Elias: l’ambassadeur 2023 d’Horecatel

Mario Elias, vous êtes l’ambassadeur de cette 56 édition du Salon Horecatel. Quel effet cela vous procure-t-il ?

C’est une joie et un honneur pour moi qui ai déjà participé à de précédentes éditions. C’est le rendez-vous phare du secteur Horeca en Wallonie. Avec l’espoir que de nombreux jeunes s’orientent vers ses magnifiques professions. C’est toujours un bonheur de voir tous ces jeunes chefs s’impliquer avec autant de passion et de talent.

Félicitations à vous également car hier, votre restaurant le Cor de Chasse à Wéris a conservé son étoile. Et vous êtes désormais rejoint par deux autres restaurateurs durbuysiens….

Oui hier fut un grand jour pour la gastronomie à Durbuy avec Wout Bru (Le Grand Verre), une figure de la gastronomie belge, qui retrouve une étoile après avoir été doublement étoilé en France et pour Manon (NDLR: Schenck de La Table de Manon), cette première étoile, c’est vraiment chouette. Je pense qu’il y a un potentiel de clientèle pour chacun de nous à Durbuy. Nous qui avons trois personnalités différentes, trois sensibilités différentes.