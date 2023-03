Marche-en-Famenne: Le 56e Salon Horecatel est lancé au WEX

Aux côtés de Philippe Marchal, président de la fédération Horeca Wallonie, Willy Borsus, ministre wallon de l’Économie et de l’Agriculture et Valérie De Bue, ministre en charge du Tourisme, se sont relayés pour affirmer leur volonté de soutenir un secteur sévèrment touché par les crises successives (Covid, crise de l’énergie, inflation, indexation des salaires) et ont annoncé le lancement de plusieurs actions visant à valoriser le secteur et surtout à stimuler les vocations.