Le défi du Marchois Bastien Dave: Un tour du Mont-Blanc pour offrir des vacances aux jeunes de l’ASBL AUBE de Mirwart

Bastien Dave travaille à l’ASBL AUBE, créée par la Province et qui abrite depuis 2016 trois services d’aide à la jeunesse au Domaine provincial de Mirwart, pouvant accueillir jusqu’à 64 jeunes au total (voir-ci contre).

"J’adore la montagne, et cela fait un certain temps déjà que nous parlions d’effectuer le tour du Mont-Blanc, 170 km et 10 000 m de dénivelé positif à travers 3 pays, la France, l’Italie et la Suisse, explique le Famennos. Puis j’ai commencé à travailler à l’ASBL AUBE. J’avais envie de faire quelque chose pour les jeunes. C’était l’occasion de faire d’une pierre deux coups."

Un crowfunding pour une bouffée d’air

L’ancien goléador notamment du club de football de Marloie, au cœur en or, et ses deux amis ont dès lors décidé de faire parrainer. À cette fin, ils ont ouvert mardi un crowfunding. "Les fonds récoltés nous permettront de les sortir de leur quotidien, de leur offrir une bouffée d’air, sous la forme de vacances en montagne, certains jeunes ne sont même jamais partis en vacances" avance Bastien Dave.

Et d’ajouter: "Pour en revenir à notre défi, l’idée n’est absolument pas de battre un chrono. On progressera à notre rythme, de refuge en refuge, où on dormira."

Il va sans dire que les futurs compagnons d’aventure de Bastien Dave et ses amis seront les premiers à les pousser à chaque pas, aussi pour déjà les remercier.

Pour participer au crowfunding: www.leetchi.com/c/le-tour-du-mont-blanc-pour-lasbl-aube