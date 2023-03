Les Engagés collectent des livres plutôt que du chocolat à Pâques au profit des jeunes du Soleil bleu d’Andage et de l’AMO Mic-Ados

"La volonté de la nouvelle structure des Engagés, à côté de la réflexion politique, est d’ancrer encore plus notre action dans la société civile, par un engagement concret dans des actions citoyennes", insiste d’abord Nicolas Charlier, coprésident du bassin de vie de Marche, et délégué à la réflexion politique, avec Véronique Defoin, déléguée à l’action citoyenne. "Le bassin de vie accompagne toutes les sections qui le composent, en faveur de l’une des 6 grandes régénérations définies par le parti: du vivant, de la culture, de la prospérité, de la démocratie, du pacte social et des libertés. Nous sommes très heureux que l’une de ces premières actions ait lieu ici, à l’initiative de la section locale de Marche et de sa présidente Pascale Marot-Loise."

Rafraichir et agrandir les bibliothèques

Cette dernière embraie: "Nous distribuerons les livres le vendredi 31 mars, pour permettre aux jeunes de les recevoir pour Pâques. Andage offre divers services en résidentiel ou en accueil de jour qui répondent aux besoins des personnes handicapées. Dont Le Soleil bleu, qui accompagne des jeunes de 6 à 20 ans et leurs familles. La lecture est une des activités proposées. Les jeunes ont déjà accès à un large choix de livres. Mais Le Soleil bleu souhaite rafraîchir et agrandir celui-ci. Le service d’Actions en Milieu Ouvert Mic-Ados s’adresse aussi aux jeunes, de 0 à 22 ans, et leurs familles. Les livres que nous amènerons permettront d’enrichir son espace bibliothèque déjà existant."

Nicolas Charlier souligne par ailleurs: "Nous mènerons d’autres actions citoyennes en 2023. Celle-ci pourrait être reconduite et étendue à d’autres communes du bassin. De nombreux Engagés participeront aussi prochainement à l’action BeWapp pour la propreté de nos villages."