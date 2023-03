Un réseau de chaleur destiné à alimenter plusieurs bâtiments publics en énergie à l’étude à Marche-en-Famenne

La Ville de Marche cherche à diversifier et améliorer ses modes de production énergétique. La Ville de Marche a ainsi annoncé, lors de la séance du conseil de lundi soir, qu’elle a décidé de confier à Idélux Projets Publics une mission d’accompagnement pour l’étude de solutions visant à réduire la consommation énergétique de différents bâtiments communaux situés à Marche dans un périmètre configuré par: la maison de repos et de soins (MRS) Libert, la résidence service Joseph Marthoz, l’immeuble de la Famennoise située sur le même site ainsi que le complexe composé du centre culturel et sportif, de la MCFA et de la bibliothèque.