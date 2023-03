Plateforme multimodale sur le site de la Pirire à Marche-en-Famenne: la Ville veut reprendre la main

La plateforme multimodale à Marche, c’est ce vaste espace aménagé le long du boulevard urbain, sur l’une des bretelles d’accès à la N4, sur le site de la Pirire. Un site, propriété de la Région et de la SOFICO (NDLR: Société wallonne de financement complémentaires des infrastructures) qui aurait dû initialement accueillir un parking multimodal. "Cet espace, aménagé il y a environ 15 ans, n’a jamais été exploité et ce, malgré de nombreuses démarches effectuées par la Ville de Marche auprès de la Région et de la SOFICO, propriétaires de ce site, regrette le bourgmestre André Bouchat. Récemment, des négociations avaient encore lieu entre la SOFICO et la Région wallonne, d’une part, et une chaîne hôtelière qui avait manifesté son intérêt pour développer un hôtel à cet endroit, d’autre part. Cependant, nous avons appris que cette société s’est désistée, faute notamment de pouvoir rencontrer une pérennité et viabilité suffisantes pour son projet."