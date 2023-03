Les professionnels de l’Horeca une nouvelle fois en force du 12 au 15 mars lors du 56e Salon Horecatel au WEX de Marche-en-Famenne

Du 12 au 15 mars, une sélection des plus importants fournisseurs en provenance des quatre coins du pays animera les 6 palais du WEX. Sur 23 500 m2, les visiteurs pourront trouver les plus grandes marques de matériel et de produits alimentaires pour les chefs, traiteurs, collectivités et le

snacking, mais aussi un palais entier dédié aux plus importantes brasseries du pays et autres boissons (cafés, vins, spiritueux et softs). "À leurs côtés, au sein du Palais Gastronomie, ils pourront également de découvrir des producteurs plus modestes et des artisans heureux de partager leur passion pour des productions de proximité, indique-t-on du côté du WEX, organisateur de l’événement. Cette année encore, nous comptons de nouvelles entreprises parmi les 350 exposants qui seront présents."

Et toujours également, un riche programme de conférences, concours et démonstrations culinaires aux quatre coins des Palais du WEX.

L’ambassadeur 2023 : Mario Elias du Cor de Chasse à Wéris

Depuis 2012, le Palais 6 du WEX est entièrement dévolu à la gastronomie lors du Salon Horecatel. Cette année, il rassemblera quelque 70 exposants, soit 10 de plus que l’an dernier. Durant quatre jours, des chefs venus de tous les horizons partageront leur passion de la cuisine au cœur de la "Master Stage", au travers d’un programme de démonstrations culinaires.

Sans oublier au cœur de ce palais 6, la présence du stand collectif de l’Apaq-W, une vitrine incontournablepour les producteurs wallons.

Mario Elias, du restaurant étoilé Le Cor de Chasse à Wéris, sera l’ambassadeur 2023 du Salon. Horecatel ©-WEX

Après le chef montois, Jean-Philippe Watteyne l’an dernier, c’est cette fois un chef de la région qui a été désigné ambassadeur de l’édition 2023 du Salon. C’est en effet Mario Elias, le chef de la maison étoilée "Le Cor de Chasse" à Wéris, qui endossera ce rôle. Issu d’une lignée de plusieurs générations de cuisiniers, ce chef, guidé par la passion familiale est installé dans son havre de paix proche de depuis plus de 20 ans.

Mario Elias prendra possession de la Master Stage du Palais Gastronomie pour en mettre plein les papilles. Il ouvrira les festivités culinaires le dimanche 12 mars avant de prendre place, deux jours plus tard, aux côtés de ses pairs parmi le jury du "Trophée Éric Martin", qui verra une nouvelle fois s’affronter aux fourneaux de jeunes chefs prometteurs.

Le Salon Horecatel se tiendra au WEX de Marche du 12 au 15 mars. Le programme complet des conférences, ainsi que toutes les informations utiles, est disponible sur le site www.horecatel.be