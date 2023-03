La régionale la Marchoise exporte le carnaval de la Grosse Biesse dans les rues de Louvain-la-Neuve (photos et vidéo)

La régionale la Marchoise exporte le carnaval de la Grosse Biesse dans les rues de Louvain-la-Neuve ©La Marchoise

Les étudiants marchois ont reproduit la danse des Biessons sur la Grande-Place, la place de l’université et la place des Wallons sont les yeux étonnés des habitants et des étudiants locaux. L’occasion d’expliquer aux passants d’où vient cette tradition. Au cours de ce défilé, la Petite Biesse était présente, suivie par une cinquantaine d’étudiants, danseurs et pousseurs qui ont fait quelques pauses bien méritées dans les cercles et au Coq Hardy.