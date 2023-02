Marche-en-Famenne: "Une récompense du risque qu’on a pris"

"On a repris Les 4 Saisons en mai 2022, explique le gérant, Pascal Nisette. Ce choix était un coup de poker, après avoir été à la tête de l’hôtel L’Ermitage et de son restaurant, Le Bistrot des Saveurs, à Houffalize, qui était un établissement familial depuis 42 ans. Nous avions le Bib Gourmand depuis quelques années. L’objectif était de le récupérer avec Les 4 Saisons. On pensait que Michelin allait attendre un an avant d’éventuellement nous le décerner. On ne pouvait rêver meilleure surprise. Le Bib correspond à notre adresse, familiale, avec un certain confort, des prix modérés et des produits de qualité originaux et maison. Il récompense le travail de toute une équipe et le risque qu’on a pris de venir à Marche, après aussi deux années de Covid et avec la crise énergétique. À Houffalize, la clientèle était surtout touristique et saisonnière. À Marche, l’établissement est toujours bien rempli, avec également la semaine une clientèle d’entreprise. On espère évidemment attirer davantage de monde encore grâce au Bib."