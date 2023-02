Carnaval de Marche: un retour de Grèce idyllique pour la Grosse Biesse (vidéo)

Et autant le dire tout de suite, les milliers de spectateurs n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. C’est qu’entre le départ de l’Avenue de la Toison d’Or du premier de la cinquantaine de groupes, dont 24 locaux et 10 musicaux, à 14h et du dernier 16 h 30 déjà sonné à l’église Saint-Remacle, il n’y a pas eu le moindre temps mort.

Tant les participants étaient nombreux, 1 500 environ, et les chars, à l’image de ce village grec sorti des Cyclades aussi blanc que les robes et capuches de Gugusse, autres localités grecques, et innombrables chorégraphies, de qualité. Ce n’est pas la Grand Mautchesse 2023 qui a apprécié le spectacle perchée bien haut sur son espace danse version balcon grec qui nous contredira.

Hercule, cheval de Troie,…

Et lorsque des groupes prenaient un peu trop le temps d’en mettre pleins les yeux, mais aussi les bouches de 1500 kg de sucreries, et les têtes et fenêtres ouvertes de 20 000 oranges, et la Haute Cour les mains de 5 000 fleurs, il y avait notamment un cheval de Troie crachant de la fumée ou un Hercule encore plus géant que nature pour forcer à accélérer les pas, mais pas chasser ceux de danse, insensible et déjantés comme jamais.

Et puis, il y a aussi ceux et celles qui ont connu l’honneur ou malheur de participer le temps d’un instant au cortège. Parce qu’ils se trouvaient là où il fallait ou ne fallait pas, avec vue à 360 degrés dans la boule métallique poussée par les Baloûches di Marloye, panoramique dans les draps des Gugusse ou néante dans les organes de la vache à la broche parfois folle des Todi Pî, ou encore dans une baignoire de confettis.

Et dire que nom de Zeus il faudra désormais attendre 12 mois pour revivre pareilles retrouvailles !