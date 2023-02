Construits en toute illégalité, les logements sociaux de On devront être démolis

Rappelons les faits.

En mars 2022, le tribunal correctionnel d’Arlon, statuant dans les délits en matière d’urbanisme, avait rendu un jugement relativement clément pour un Marchois de 61 ans, coupable d’avoir aménagé sans permis, dans son ancienne ferme à On, 6 appartements sociaux et 4 studios.

Le Marchois avait été acquitté par le juge arlonais Philippe Nazé pour cette prévention, le juge considérant que l’intéressé avait pu être victime de "l’erreur invincible" ou l’ignorance du caractère illégal des faits.

Les attendus du jugement arlonais disaient ceci: "La Commune de Marche, son CPAS, la police, ont pris régulièrement contact avec le prévenu depuis des années au sujet de l’hébergement (provisoire ou non) et de la domiciliation de personnes précarisées dans ces logements litigieux. L’occupation de ces logements était manifestement connue et tolérée, sinon suscitée et encouragée par les autorités."

Il a fait ses travaux en toute illégalité

Mais le parquet ainsi que les parties civiles (Région wallonne et Ville de Marche), ont fait appel du jugement à Liège.

La cour d’appel de Liège vient de rendre son arrêt cette semaine (chambre à trois magistrats présidée par la conseillère Dominique Farina).

L’arrêt va totalement en sens contraire du jugement arlonais en ce sens qu’il estime que le prévenu marchois ne peut se prévaloir d’une erreur invincible ! "Il a sollicité un permis d’urbanisme en février 2012 pour la transformation d’une étable en logements et la démolition d’un hangar, mais le permis d’urbanisme lui a été refusé en 2017", note la cour d’appel. Ce qui veut dire que le propriétaire marchois a mené ces travaux de transformation en toute illégalité depuis lors.

Son avocat fait référence à la Constitution qui mentionne le droit à "un logement décent". Mais cela n’exonère pas le propriétaire de se soumettre à un permis d’urbanisme, stipule la cour d’appel.

La Ville de Marche n’a rien à se reprocher

L’arrêt précise encore que la Ville de Marche a été parfaitement droite dans ses bottes en acceptant l’inscription provisoire de personnes dans ses registres de population, "quand bien même le logement concerné ne serait pas régulier en matière d’urbanisme". Une commune ne peut refuser cette inscription provisoire.

Au pénal, le propriétaire de On bénéficie de la suspension du prononcé pendant trois ans. Mais le plus contraignant pour lui est qu’il devra remettre en état, dans les six mois, l’ancienne porcherie et l’étable. sauf les murs porteurs.