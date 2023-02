La Grosse Biesse reviendra de Grèce ce week-end à Marche

La Grosse Biesse revient de Grèce, telle est en effet le thème du 63e carnaval, qui aura lieu ce week-end. Et sur lequel régnera Solange Marré, de Solange et les Aphrodites, une société locale qu’elle a créée en 2013 et qui fête donc ses 10 ans. Une occasion de plus, si besoin en était, de faire pleuvoir les confettis.

Celle qui est à la tête de l’école de danse Espace Danse Solange, qu’elle a aussi fondée, il y a bien plus longtemps encore, recevra les clefs de la ville samedi après-midi des mains du bourgmestre André Bouchat. Et succédera à Greg Li Gardien D’Fée, des Gôzaux.

L’autre grand moment fort d’un week-end richissime en rendez-vous sera évidemment le cortège. Celui-ci s’élancera dimanche de l’Avenue de la Toison d’Or sur le coup de 14 h. Pas loin de 50 groupes, dont bien sûr toutes les sociétés locales, et 1 500 participants, prendront place dans les rangs. Et arroseront aussi leurs milliers d’admirateurs de plus de 3 tonnes de confettis, 20 000 oranges, 5 000 fleurs et 1 500 kg de bonbons.

Programme

Vendredi: 18 h: Le Secret de la Licorne, par la Haute Cour marchoise (Licorne du Batardeau, Chaussée de Marenne).

22 h: "Amazing Biesse Soirée" (soirée réservée aux carnavaleux).

Tout au long de la soirée: Inscriptions sur les vitrines des commerçants.

Samedi: 14 h: "Krys le magicien et les animaux": spectacle (chapiteau, gratuit).

14 h 30: Cortège des sociétés locales (du chapiteau au château Jadot).

16 h: Intronisation de Solange, li T’chauffeuse del fiesse" (parvis du château Jadot).

17 h: réceptions officielles (chapiteau).

22 h: Soirée "Battle de DJ’s" (7 € – prévente 5 €).

Dimanche: 7 h: Ramassage des Gilles.

9 h: Remise des médailles de la société (café Le Cercle).

11 h: Rondeau et 1er lancer d’oranges.

14 h: Cortège (3 € pour les adultes, gratuit pour les plus jeunes).

17 h: Rondeau final, suivi d’une animation par "Le Faiseur d’Ambiance" (chapiteau, entrée gratuite).

22 h: Soirée (chapiteau, entrée gratuite).

Lundi: 15 h: Tribunal de l’inquisition, par Les Amis de Théo (salle du vieux Tilleul à Waha).

19 h: Banquet des Gilles (salle Saint-François).

Mardi: 11 h: Sortie du Gugusse

17 h 30: Remise des prix du concours de chars et de groupes.

19 h 45: Brûlage du sac à malices de Gugusse.

21 h: Bas les masques.

22 h: Brûlage de la bosse du Gille.

www.carnaval.marche.be