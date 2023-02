Famenne-Ardenne : Les tout p’tits aussi ont leur festival à la MCFA

Une programmation variée pour les 0 à 7 ans

Spectacles qui éveillent les sens, théâtre conté, balade nature, atelier parents-­bébé, expositions, ciné-goûter, formation continue… seront une nouvelle fois au programme de cette nouvelle édition riche et variée.

"Jusqu’au mois de mai, les centres culturels de Durbuy, Hotton, Nassogne et la MCFA, que ce soit à Marche, en Haute-Lesse, à Manhay-érezée-Rendeux ou à Tenneville-La Roche,) travailleront ensemble pour vous proposer de belles sorties culturelles avec vos bébés – et enfants, indique

Il n’est jamais trop tôt pour s’éveiller à la culture

Nathalie Moës, animatrice Jeune Public pour la MCFA et coordinatrice du Tout P’tit Festival, dans l’édito de la brochure de présentation du festival. Notre festival fourmille de spectacles, d’animations, d’expositions, de stages, de formation pour les professionnels de la Petite enfance. Il se veut encore une fois fédérateur et créateur de liens entre les jeunes parents et leurs (petits) enfants."

Sous la table! Un spectacle immersif pour les 6 mois à 6 ans à vivre en famille le dimanche 12 mars à la MCFA de Marche-en-Famenne. ©-MCFA

