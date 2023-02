"Mes idées et ma vision du foot étaient trop en décalage avec ce que je vivais au club, explique Gwenaël Jaa. Depuis 20 ans, je fais beaucoup de concessions, je réside à Liège et si je ne m’y retrouve plus, je préfère arrêter maintenant. Surtout que le coaching des gardiens au Standard me prend aussi beaucoup de temps. Je ne peux pas toujours tout combiner facilement. Cela m’ennuie pour le groupe des joueurs, le président ou encore Samuel Lefèbvre qui s’investissent beaucoup. Des soucis avec le coach ? Non, pas du tout, juste que je ne suis plus en phase avec ce que je vivais. Et si le club a vraiment un gros souci à un moment, je pourrai l’aider. J’ai passé de chouettes moments avec le groupe, avec cette première place après neuf matchs en début de saison. Mais je pense que je prends la meilleure solution."

Gwenaël Jaa n’a pas encore songé à son avenir, mais on imagine mal l’ancien portier de Rochefort ou Mormont stopper ainsi.

La semaine dernière, Jean Desseille était entre les perches de Marloie pour la rencontre de Marloie face à Ciney.

Le staff, lui, ne souhaite pas commenter la décision. "On se concentre sur le maintien uniquement", explique Frédéric Jacquemart.